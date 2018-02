Ehrenzeichen für zwölf Tiroler Persönlichkeiten

An zwölf Tiroler Persönlichkeiten sind anlässlich des Todestages von Andreas Hofer am Dienstag in Innsbruck Ehrenzeichen des Landes Tirols verliehen worden. Ausgezeichnet wurden unter anderem Generalvikar Jakob Bürgler und Schauspieler Gregor Bloéb.

Am 20. Februar, dem Todestag von Andreas Hofer, werden traditionell die Ehrenzeichen an Persönlichkeiten aus Tirol und Südtirol für ihr hervorragendes öffentliches oder privates Wirken zum Wohle des Landes vergeben. Die Verleihung nahmen Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) vor. Die ausgezeichneten Persönlichkeiten hätten dazu beigetragen, Tirol zu einem lebenswerten Land zu machen, sagte Platter. Verantwortung zu übernehmen und für andere da zu sein, sei heute wichtiger denn je, fügte Kompatscher hinzu.

Die Fotografen

Das Ehrenzeichen des Landes Tirol 2018 wurde verliehen an:

• Gregor Bloéb, Schauspieler

• Jakob Bürgler, Bischofsvikar der Diözese Innsbruck

• Günther Gastl, Direktor Innere Medizin Innsbruck

• Elisabeth Grassmayr, Seniorchefin Glockengießerei Grassmayr

• Hermann Hotter, Ehrenpräsident Tiroler Kameradschaftsbund

• Herlinde Menardi, Direktorin des Tiroler Volkskunstmuseums a. D.

• Georg Rammlmair, ehemaliger Präsident des Weißen Kreuzes

• Johanna Schwab, Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern

• Marianne Stöger, Lepra-Krankenschwester in Südkorea

• Margit Fliri-Sabbatini, Präsidentin Jugendgericht Bozen a. D.

• Aldo Mazza, Gründer und Leiter Verlag Edizioni alphabeta

• Josef Strickner, Geistlicher Assistent des Katholischen Verbandes der Werktätigen in Südtirol