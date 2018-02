Vier Kinder vor Küchenbrand gerettet

Polizisten haben am Sonntag vier Kinder aus einem Mehrparteienhaus in Jenbach (Bezirk Schwaz) in Sicherheit gebracht. In einer Küche war ein auf dem Herd vergessener Kochtopf mit heißem Öl in Brand geraten.

Das Feuer mit starker Rauchentwicklung brach am Sonntag gegen 16.30 Uhr aus. Ein Elf- und ein 16-Jähriger konnten sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte vor dem Haus in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr Jenbach konnte den Schwelbrand, den der 16-Jährige zuvor durch eigene Löschversuche bereits stark eingedämmt hatte, unter Einsatz von schwerem Atemschutz löschen. Der Elf- und der 16-Jährige wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Schwaz gebracht.

Kinder in anderer Wohnung entdeckt

Als die Einsatzkräfte das Haus durchsuchten, entdeckten sie in einer anderen Wohnung vier Kinder und brachten sie ins Freie. Nachdem das Gebäude belüftet wurde, konnte es wieder freigegeben werden. Die Küche in der betroffenen Wohnung wurde jedoch schwer beschädigt. Weitere Personen wurden nicht verletzt.