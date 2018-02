GE Jenbach: Verkauf wird vorbereitet

Der Konzern General Electrics (GE) will sich offenbar von seinem Geschäftszweig der Gasmotorenherstellung trennen. Laut Insidern soll GE bereits Vorbereitungen dafür treffen. Von dem Verkauf wäre auch das Werk in Jenbach betroffen.

Alles deutet darauf hin, dass General Electrics seinen Sektor der Gasmotorenherstellung verkaufen will. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insiderquellen. GE soll bereits einen New Yorker Finanzdienstler damit beauftragt haben, den Verkaufsprozess vorzubereiten. Experten schätzen, dass der Verkauf der Gasmotorenherstellung rund zwei Milliarden Euro wert wäre.

Neuer Konzernchef unter Druck

Gerüchte zu einem möglichen Verkauf gab es bereits seit längerem - mehr dazu in Ungewisse Zukunft für GE Jenbach. Schwache Quartalsergebnisse und hohe Kursverluste an der Börse brachten den neuen Konzernchef John Flannery in Bedrängnis. Er kündigte bereits im November massive Umstrukturierungen und mögliche Verkäufe an.

GE Jenbacher

Vergangenen Monat signalisierte Flannery dann zum ersten Mal, er sei bereit das Unternehmen aufzubrechen und Bereiche auszugliedern. Davon betroffen wäre mit dem Sektor der Gasmotorenherstellung auch das GE Werk in Jenbach. Während der Mutterkonzern allerdings in der Vergangenheit schwache Ergebnisse aufwies, schreibt GE Jenbach seit Jahren schwarze Zahlen und gilt als einer der weltweiten Marktführer bei der Herstellung von Gasmotoren.

Link: