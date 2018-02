Kammerlander gewinnt erneut Naturbahn-Weltcup

Der Tiroler Thomas Kammerlander hat sich zum zweiten Mal in Serie den Gesamtsieg im Weltcup der Naturbahnrodler gesichert. Der 28-Jährige war am Samstag beim Weltcup-Finale auf seiner Heimbahn in Umhausen nicht zu schlagen.

Er machte damit auch die erfolgreiche Titelverteidigung perfekt. „Das war eine großartige Saison für mich. Das einzig Negative daran ist, dass es ab jetzt eigentlich nur noch schlechter werden kann“, scherzte Kammerlander, der sich vor seinem zweiten Weltcup-Gesamtsieg in diesem Winter auch EM-Gold gesichert hatte.

Team Grantau

In Umhausen setzte sich der Lokalmatador vor dem früheren Weltcup-Dominator Patrick Pigneter (ITA) und dessen Teamkollegen Alex Gruber durch. Alle drei Athleten hatten vor dem Finale noch Chancen auf den Gesamtsieg - mehr dazu in sport.ORF.at.