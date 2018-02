Massiver Widerstand: Mann verletzt Polizisten

Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Samstag in Innsbruck ausgerückt. Als es zu einer Festnahme kam, wurde der Mann handgreiflich und leistete massiven Widerstand. Er attackierte zwei Polizisten mit Fußtritten und verletzte sie.

Wegen eines Randalierers in einem Innsbrucker Wohnhaus wurde am Freitag am späten Nachmittag die Polizei gerufen. Beim Eintreffen der Streife fanden die Polizisten zwei streitende Männer vor. Als die Beamten den Sachverhalt abklären wollte, zeigte sich einer der beiden Männer aggressiv und beschimpfte die Beamten. Trotz Abmahnung und Androhung der Festnahme verhielt sich der 41-jährige Innsbrucker weiterhin aggressiv. Die Beamten sprachen schließlich die Festnahme aus.

Verdächtiger leistete Widerstand gegen Staatsgewalt

Der Mann weigerte sich allerdings, mit den Beamten mitzugehen. Schließlich mussten die Beamten Körperkraft anwenden. Dabei leistete der Mann massiven Widerstand und attackierte die Polizisten mit Fußtritten. Der Mann konnte festgenommen werden, bei der anschließenden Einvernahme ging er allerdings wieder auf die Beamten los. Beide Polizisten wurden unbestimmten Grads verletzt, der Verdächtige wurde leicht verletzt. Er wurde nach der Vernehmung in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.