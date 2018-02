Zwei Verschüttete bei Lawinenabgang

In Galtür sind am Freitagvormittag zwei Personen von einer Lawine mitgerissen und verschüttet worden. Der Lawinenabgang ereignete sich in der Nähe der Jamtalhütte. Ein Verschütteter wurde ins Krankenhaus Zams geflogen.

Nahe der Jamtalhütte waren drei US-Amerikaner im freien Gebiet unterwegs, als eine Lawine abging. Zwei von ihnen wurden von der Lawine mitgerissen und teilweise verschüttet.

Lawinenabgang zufällig beobachtet

Zwei Urlauber aus der Schweiz haben den Abgang der Lawine aus der Entfernung beobachtet und sofort den Hüttenwirt der Jamtalhütte verständigt. Zusammen konnten sie die Verunglückten aus den Schneemassen befreien.

Der Hüttenwirt der Jamtalhütte, Gottlieb Lorenz, spricht von Glück. Hätten die Schweizer die Lawine nicht zufällig beobachtet, hätte man die Lawine gar nicht bemerkt. Einer der Verunglückten musste in das Krankenhaus Zams geflogen werden, die anderen beiden US-Amerikaner sind noch auf der Jamtalhütte.