Auto im Plansee versunken: 17-Jährige tot

Nach dem Sturz eines Autos in den Plansee in der Nacht auf Donnerstag ist eine 17-Jährige verstorben. Der Lenker und eine weitere Jugendliche konnten sich leicht verletzt aus dem Auto befreien.

Der 20-jährige Lenker aus Innsbruck war gegen 23.40 Uhr in Richtung Reutte unterwegs, als er mit dem Auto ins Schleudern geriet und über die Gegenfahrbahn hinweg in den See stürzte. Der Pkw durchschlug die Eisdecke und versank zur Gänze. Der Lenker und eine 17-jährige Deutsche auf dem Rücksitz konnten sich aus dem Auto retten und einen Notruf absetzen. Die beiden erlitten neben einer Unterkühlung nur leichte Schnittverletzungen.

zeitungsfoto.at

17-Jährige im Krankenhaus verstorben

Die 17-Jährige am Beifahrersitz konnte hingegen erst von Tauchern der Wasserrettung geborgen werden. Die Jugendliche aus dem Bezirk Reutte verstarb nach einstündiger Reanimation im Krankenhaus Reutte. Das Auto soll am Donnerstagnachmittag geborgen werden.

zeitungsfoto.at

Die Unfallursache ist bisher noch nicht klar, sagt Markus Kapeller von der Polizei Reutte. Die Verhältnisse seien winterlich gewesen mit Nebel und teilweiser Schneefahrbahn. Das Auto sei in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen.