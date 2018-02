94-Jährige malt im Altersheim

Das Malen hält sie lebendig. Eine eigene Bilderausstellung ist der letzte große Lebenstraum von Gabriella Serra di Cassano. Die 94-jährige Dame lebt im Seniorenheim „Vinzenhaus“ in Bozen und malt dort bis zu sechs Stunden pro Tag.

Gabriella Serra di Cassano hat eine bewegte Vergangenheit, aber sie will viel lieber in die Zukunft schauen, mit dem Pinsel in der Hand. Sie entstammt einer noblen venezianischen Familie. Ihre Ahnengalerie ist voller Namen mit Geschichte. Schon als Kind hat die kleine Gabriella die halbe Welt bereist, ihr Vater war Diplomat, im Dienste des italienischen Königs.

Renommierte Restauratorin

Immer wieder hat sie das Leben nach Südtirol verschlagen, zuerst als Schülerin, danach aus Arbeitsgründen. Als eine der renommiertesten Restauratorinnen Italiens hat sie an vielen Südtiroler Denkmälern Hand angelegt, etwa bei den Fresken in der Prokulus Kirche in Naturns im Vinschgau.

ORF

Irgendwann ist Gabriella Serra di Cassano geblieben. Inzwischen lebt die alte Dame im Vinzenzhaus im Bozner Stadtzentrum.

Sechs Stunden am Tag malen

Sie kann es der Heimleitung nicht hoch genug anrechnen, dass sie hier alle Freiheiten hat. Denn wenn sie malt, dann gibt es Farbklekse überall, die Luft riecht nach Terpentin, die Farbe hinterlässt Spuren. Und Gabriella Serra di Cassano malt ständig, oft sechs Stunden am Tag, das Ziel ist ihre Ausstellung im Heim.

ORF

Die alte Dame hat es nicht eilig. Es hält sie lebendig, die Ausstellungseröffnung vor sich zu haben, wann genau, das weiß sie noch nicht. Und deshalb wird sie wohl noch oft etwas ausbessern oder übermalen. Es ist der Luxus des Alters, sich Zeit zu lassen, auch wenn man nicht mehr viel Zeit hat.