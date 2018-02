Einen Monat in der Granitwand im Yosemite

35 Tage lang ist der Bozner Kletterer Jacopo Larcher mit seiner Seil- und Lebenspartnerin am El Capitan im Yosemite Park in den USA eine schwierige Route geklettert. „Es macht Spaß, die Angst zu überwinden“, sagt der Bozner Kletterer.

Die Vertikale ist Jacopo Larchers Element. Bei schwierigen Routen wie in der Granitwand El Capitan im Yosemite Park in Kalifornien wird der Abgrund sogar zum Lebensraum. Mit seiner Vorarlberger Lebensgefährtin Barbara Zangerl hat sich der Bozner Kletterer dort an die selten begangene, schwierige Route „Magic Mushroom“ gewagt. „Man lebt in der Wand, in unserem Fall 35 Tage und Nächte. Es gibt keine Felsnischen zum Schlafen, man muss immer ein Zelt mitnehmen.“

Gemütlich klingt das nicht gerade, aber für Jacopo Larcher und seine Freundin und Seilpartnerin ist der Gurt um die Hüften ganz selbstverständlich geworden. Die beiden Profis haben bei mehreren Versuchen insgesamt mehr als einen Monat in der 1.000-Meter-Wand verbracht. Die Tiefe war ein ständiger Begleiter, und auch die Angst, erklärt der 28-Jährige: „Es ist wichtig, Angst zu bekommen. Aber man muss versuchen, die Angst zu überwinden. Und dieser Prozess taugt Babsi und mir.“

Manchmal nur einen Meter am Tag vorangekommen

Die markante Granitwand des Al Cap ist das Traumziel vieler Kletterer. Die Magic Mushroom gilt dort als die zweitschwerste Route. Oft ging es nur langsam weiter, manchmal nicht einmal einen Meter am Tag. Zweifel am eigenen Tun gehören da dazu, wie Larcher sich erinnert: „So etwas ist natürlich demotivierend, und es hat viele Momente gegeben, wo wir dachten, diese Route ist unmöglich für uns!“

Doch am Ende war es Jacopo und Barbara eben doch möglich, die Route zu durchsteigen. Die beiden dürfen sich zur Elite in der Kletterszene zählen, auch weil sie ein eingespieltes Team sind. Der nächste Klettertrip ist schon geplant.