Solarfirma setzt auf Partyfahrzeuge

Um wirtschaftlich überleben zu können hat sich der Unterländer Solarpionier Siko Solar ein zweites Standbein geschaffen. Der Jenbacher Familienbetrieb baut nun auch Partyfahrzeuge und vermietet sie für verschiedenste Events.

65 Mitarbeiter haben in den Glanzzeiten bei der Jenbacher Firma Siko Solar Solaranlagen gebaut und verkauft. Heute reicht die Arbeit nicht einmal mehr für die verbliebenen 25 Mitarbeiter, sagt Juniorchef Wolfgang Sief: „Man würde meinen, die Nachfrage nach Solar sei groß, dem ist aber nicht so. Die Hausbaukosten werden immer höher, deshalb lassen viele Leute das, was sie nicht unbedingt brauchen, weg. Und das ist eben eine Solaranlage.“

Große Entscheidung im letzten Sommer

Als der Umsatz auf weniger als die Hälfte geschrumpft ist, stand der Juniorchef vor einer großen Entscheidung: „Wir hatten zwei Möglichkeiten: Entweder wir schließen eine Produktion, oder wir machen ganz was Neues. Wir müssen was produzieren, weil wir Produktionsräume und Personal haben. Deshalb kam uns letzten Sommer die Idee, Partyfahrzeuge zu produzieren.“

Gebrauchte Fahrzeuge aus ganz Italien

Bald war klar, dass es italienische Apes sein sollen, die zum Partymobil umgebaut werden. Die Suche nach den dreirädrigen Transportrollern führte durch ganz Italien, von Sizilien bis Verona, wie Sief erzählt. Mit vielen kreativen Ideen und bis zu 400 Stunden Arbeit bekam dann jedes Fahrzeug seine individuelle Ausstattung: „Zum einen für Hochzeiten: Es gibt eine Bar, eine Fotobox, ein Soundsystem - alles in Einem. Oder für Firmeneröffnungen: Man klappt auf, steckt ein - und los geht es.“

Die Fahrzeuge werden nur vermietet, nicht verkauft. 100 solcher Eventmobile will Wolfang Sief in den nächsten drei Jahren bauen und damit auch den Familienbetrieb und die weitere Produktion von Sonnenkollektoren in Jenbach absichern.