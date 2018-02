Standortagentur Tirol berät seit 20 Jahren

Seit 20 Jahren berät und begleitet die Standortagentur Tirol Unternehmen aus dem In- und Ausland. Sie unterstützt Jungunternehmer, hilft bei Betriebsansiedelungen und knüpft für die Firmen Kontakte zur Forschung.

Mit der Ansiedelung von bekannten Firmen wie Black Diamond in Innsbruck oder Durst in Lienz hat die Standortagentur in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Das macht aber nur einen kleinen Teil der Arbeit der 47 Standortagentur-Mitarbeiter aus, sagt Geschäftsführer Marcus Hofer: „80 Prozent unserer Leistungen gehen in die Tiroler Wirtschaft. Wir begleiten vor allem KMUs in Tirol bei ihren Innovations- und Energieprojekten, wir vernetzen die Tiroler Betriebe und bringen sie auf den internationalen Markt. Wir beraten sie bei Förderungen und versuchen, junge Menschen zur Unternehmensgründung zu motivieren.“

Über 600 Firmengründungen begleitet

Tausende Betriebe hat die Standortagentur in den letzten Jahren begleitet und sich dabei auch selbst weiterentwickelt, zieht Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) als Vorsitzende des Kuratoriums der Standortagentur Tirol Bilanz: „Die Wirtschaft verändert sich. Es geht darum, dass jeder, der sie begleitet, einen Schritt schneller ist. Wir haben immer versucht, begleitend zu den Firmen das anzubieten, was die Firmen brauchen. Über 600 Firmen wurden mit Begleitung der Standort-Agentur gegründet, über 5.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze wurden geschaffen.“

An diese Erfolge will Marcus Hofer, der erst seit einigen Monaten Geschäftsführer der Standortagentur ist, anknüpfen: „Wir sind derzeit mit 130 Firmen im Gespräch über Ansiedlungen sind. Wir sind gerade dabei, einige namhafte Unternehmen im Tourismus- und Energiebereich nach Tirol zu bekommen. Ich hoffe, es gelingt uns.“

