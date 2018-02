Sexueller Übergriff in Westendorf

In Westendorf wurde in der Nacht auf Donnerstag eine junge Urlauberin sexuell missbraucht. Die Polizei fahndet nach dem Täter und hat ein Phantombild veröffentlicht.

Gegen Mitternacht wurde am 31.01.2018 eine Urlauberin Mitte 20 in Westendorf vor einem Lokal von einem unbekannten Mann angesprochen. Die beiden unterhielten sich auf Englisch. Da die Frau die Annäherungsversuche des Mannes ablehnte, soll der Unbekannte der Frau mit der Faust ins Gesicht geschlafen haben, sie in ein angrenzendes Schneefeld gezerrt haben und sich sexuell an ihr vergangen haben.

Polizei

Täter flüchtig

Bei dem Mann könnte es sich um einen Urlauber aus den Niederlanden handeln. Weil sich die Frau wehrte, dürfte er Kratzspuren am Hals und an den Handgelenken haben. Nach dem Mann wird jetzt gefahndet.

Beschreibung:

- Ca. 30 Jahre

- ca. 180 - 190 cm groß

- sportliche Figur, dunkelblonde glatte, leicht gewachste Haare (ca. 5 cm lang)

– der Mann könnte aus den Beneluxländern stammen

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Tirol

Tel. 059133/703333.