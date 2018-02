Pilz: Keine Verfolgung der Alpbach-Zeugen

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat in der Causa um die angebliche sexuelle Belästigung durch Peter Pilz beim Forum Alpbach auch gegen zwei Zeugen ermittelt - wegen unterlassener Hilfeleistung. Diese Ermittlungen wurden aber bereits eingestellt, sagte ein Sprecher der StA.

Eine entsprechende „Eingabe“ sei bereits bei der Staatsanwaltschaft Wien erfolgt, die vor der Abtretung an die Innsbrucker Kollegen Mitte Dezember in der Causa zuständig war. Mittlerweile werden die Ermittlungen wegen „Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung“ aber nicht mehr weiterverfolgt, so Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr. Die Ermittlungen gegen Pilz selbst seien „noch im Laufen“, so Mayr - mehr dazu in Ermittlungen gegen Peter Pilz in Innsbruck.

Pilz soll 2013 betrunken eine Mitarbeiterin der Europäischen Volkspartei begrapscht haben. Der frühere Abgeordnete und Listengründer hatte den Vorwurf der sexuellen Belästigung stets von sich gewiesen. „Ich bin mir persönlich sicher, weil ich mich an so etwas erinnern würde“, sagte er im November des Vorjahres.