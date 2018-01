Tirol Hochburg bei Skidiebstählen

Von den rund 4.000 gestohlenen Wintersportgeräten in Österreich wird über die Hälfte in Tirol gestohlen. Die Dunkelziffer könnte noch höher liegen, weil nicht alle Diebstähle angezeigt werden, so die Polizei.

Im Jahr 2016 wurden laut Bundeskriminalamt in Tirol 2.455 Skidiebstähle angezeigt. Im Vergleich dazu gab es 1.121 angezeigte Skidiebstähle in Salzburg, 246 in Vorarlberg, 132 in der Steiermark, 84 in Wien, 83 in Kärnten, 26 in Niederösterreich, 19 in Oberösterreich und immerhin zwei im Burgenland.

Polizei Schladming

Die Zahl der angezeigten Diebstähle ist naturgemäß besonders zu Ferienzeiten sehr hoch, da hier besonders viele Skier ungesichert und unbeaufsichtigt vor Hütten und Liften abgestellt werden.

Skidepots oder Stahlkabel

Als wirksames Mittel gegen Ski-Diebstähle empfiehlt der österreichische Versicherungsverband Skidepots oder versperrbare Skiständer. Eine weitere Möglichkeit sei, Skier getrennt voneinander abzustellen oder mit einem Fahrradschloss oder Stahlkabel an einem fixen Gegenstand zu befestigen.

