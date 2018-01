Deutscher Skifahrer tödlich verunglückt

Im Skigebiet von St. Anton am Arlberg ist am Freitagnachmittag ein deutscher Skifahrer tödlich verunglückt. Der 70-Jährige war laut Polizei am Rendl in einer tiefen Mulde zu Sturz gekommen.

Dabei schlug er mit dem Kopf beziehungsweise mit der Brust auf. Noch an Ort und Stelle wurde versucht, den Mann zu reanimieren. Er verstarb aber, bevor er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.