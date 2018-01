Kurz auf Antrittsbesuch in Tirol

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag seinen offiziellen Antrittsbesuch als österreichischer Regierungschef absolviert. Das Land hieß Kurz traditionsgemäß mit einem landesüblichen Empfang willkommen.

Schon mehr als eine halbe Stunde vor dem Empfang sammelten sich auf dem Innsbrucker Landhausplatz die Schützenabordnungen. Bei Föhn hieß es dann Warten auf den Auftritt des Bundeskanzlers. Der landesübliche Empfang war für Sebastian Kurz offenbar eine Premiere. Gemeinsam mit dem Landeshauptmann schritt er die Formationen ab, bevor die Schützen die Ehrensalve abfeuerten. Auch dem obligaten Schnapserl entging der Bundeskanzler nicht.

ORF

Der Besuch in Tirol war auch mit einem Arbeitsgespräch verbunden. Illegale Migration und Transit waren die Themen. Wie eine konkrete Unterstützung für Tirol hier ausschauen kann, bleibt aber offen. Der Landeshauptmann habe eine klare Linie, die er unterstütze, so Kurz. „Da gilt es einfach, dass wir uns in dieser Frage durchsetzen“. Nach dem landesüblichen Empfang rückten Schützen und Musikkapelle ab, der Bundeskanzler bleibt auch am Samstag noch in Tirol.