ORF Radio Tirol bleibt regionaler Marktführer

Über großen Zuspruch bei seinen Hörerinnen und Hörern darf sich ORF Radio Tirol freuen. Täglich hören 173.000 Menschen das Programm und machen ORF Radio Tirol unangefochten zum regionalen Marktführer.

ORF Radio Tirol wird täglich von 173.000 Hörerinnen und Hörern, Montag bis Freitag, im gesamten Sendegebiet bei der Bevölkerung ab zehn Jahren gehört und behauptet sich damit weiterhin auf hohem Niveau unangefochten als regionaler Marktführer.

Der aktuelle Radiotest 2017 unterstreicht, trotz minimaler Verluste, die führende Rolle unseres Senders. ORF Radio Tirol erzielt einen täglichen Marktanteil von 26 Prozent (Montag bis Sonntag, Zielgruppe 10+) und liegt damit an der Spitze aller in Tirol zu empfangenden Radiosender. Konkret heißt das, dass von 100 gehörten Radiominuten 26 auf Radio Tirol entfallen. Der Marktanteil in der Zielgruppe 14-49 liegt bei 14 Prozent.

Radio Tirol legt bei Tagesreichweite zu

Bei der Tagesreichweite (Montag bis Sonntag) konnte ORF Radio Tirol sogar noch zulegen: Von 33,1 auf 34,3 Prozent in der Kernzielgruppe der über 35-Jährigen (Vergleichszeitraum 2016_4).

Die ORF Regionalradios erreichen täglich 27,6 Prozent der österreichischen Bevölkerung ab 10 Jahren, der Marktanteil liegt bei stabilen 33 Prozent. Täglich werden 4,758.000 Personen ab zehn Jahren vom Radioangebot des ORF erreicht. Weiterhin entfallen bei einem Marktanteil von 71 Prozent mehr als sieben von zehn gehörten Radiominuten auf die Angebote des ORF.