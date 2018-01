Bahnstrecke gesperrt: ÖBB bieten Zimmer an

Seit Sonntagvormittag ist die Arlbergbahn gesperrt. Auch über die Straße ist der Wintersportort St. Anton am Arlberg nicht erreichbar. Die ÖBB kündigten deshalb an, Ersatzunterkünfte bereitzustellen.

Wegen der Sperre der Arlbergbahnstrecke werden Reisende mit Bussen über die Arlbergschnellstraße S 16 nach Bludenz gebracht. Die Fahrt mit dem Bus dauert nach ÖBB-Angaben eine halbe Stunde länger als normalerweise mit dem Zug. Laut ÖBB ist die Bahnstrecke jedenfalls bis Montag gesperrt.

Bahnreisende, die nach St. Anton am Arlberg fahren wollen, sollen sich an den Bahnhöfen Landeck-Zams bzw. Bludenz melden. Die ÖBB stellen gemeinsam mit dem Tourismusverband Tirol West Ersatzunterkünfte im Raum Landeck zur Verfügung. Für Reisende, die aus Vorarlberg nach St. Anton wollen, werden ebenfalls Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.

Behinderungen auch auf Brennerbahnstrecke

Auch auf der Brennerbahn kam es zu Einschränkungen. Sie ist nach einer Oberleitungsstörung in einem Abschnitt zwischen Innsbruck und Matrei bis voraussichtlich Montagvormittag nur eingleisig befahrbar. Hier komme es nur zu geringen Verzögerungen, so die ÖBB.

Auch viele Straßen waren am Sonntagnachmittag blockiert. So waren neben auch Nauders und Kühtai nicht erreichbar. Viele Straßen werden zudem über Nacht gesperrt - etwa die Paznauntalstraße zwischen See und Kappl.