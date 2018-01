Slalom der Herren jetzt im LIVESTREAM

Nach dem Abfahrtskrimi am Samstag steht heute in Kitzbühel der nicht minder spannende Slalom am Ganslernhang auf dem Programm. Start ist um 10.30 Uhr, großer Favorit ist Marcel Hirscher. Aber auch zwei Tiroler wollen aufs Podest.

Pünktlich um 10.30 Uhr startet der Slalom der Herren in Kitzbühel. Der ORF überträgt live im TV - hier geht`s zum LIVESTREAM

Hirscher-Triple oder Überraschungssieger

Angesichts der Dominanz von Marcel Hirscher in den letzten Rennen ist er natürlich der große Favorit für den Slalom am Ganslernhang. Im Vorjahr hat er dort gewonnen und auch im Jahr 2013. Heute geht Hirscher mit Startnummer zwei ins Rennen. Ebenfalls in die Siegerliste eingetragen hat sich in Kitzbühel aber auch schon Henrik Kristoffersen, der unbedingt wieder einmal vor seinem großen Konkurrenten aus Österreich landen möchte.

Tiroler Sieg auch nicht ausgeschlossen

Lange ist es her, dass am Ganslern ein Tiroler die Siegertrophäe eingefahren hat. Zuletzt gelang dies 2005 Manfred Pranger. In diesem Jahr hat Tirol aber mit Michael Matt (Startnummer 4) und Manuel Feller (15) zwei heiße Eisen im Feuer, wenngleich der Fieberbrunner zuletzt über starke Rückenbeschwerden klagte - mehr dazu in Manuel Feller startet ohne Training in Kitz.

Nächtlicher Einsatz am Ganslernhang

Die Nächte gehören dieser Tage in Kitzbühel den Pistenarbeitern - auch so jene von Samstag auf Sonntag. Es galt den Ganslernhang frei vom Neuschnee zu machen, damit die Slalomstars ab 10.30 Uhr eine optimale Piste vorfinden und einem spannenden Rennen nichts im Weg steht. Das ist gelungen und man darf gespannt sein, ob es am Sonntag ein ähnlich spannendes Rennen geben wird wie am Samstag bei der Abfahrt - mehr dazu in Viele Promis sahen deutschen Sensationssieg.

Links: