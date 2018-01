Über 2.800 neue Unternehmen in Tirol

Über 2.800 Unternehmen sind im vergangenen Jahr neu gegründet worden. Tirol liegt damit bei neu gegründeten Unternehmen im Österreich-Vergleich an fünfter Stelle. Frauen gründen mehr Unternehmen als Männer.

Das meldet der Gründerservice der Tiroler Wirtschaftskammer, der Neugründer fachlich berät. Seit Jahren steigt die Zahl der neu gegründeten Unternehmen in Tirol an: 2841 waren es im vergangenen Jahr. Über die Hälfte waren Frauen (56,2 Prozent), die den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt haben. 86,5 Prozent der Neugründungen waren Einzelunternehmen.

Flexibilität häufig genanntes Motiv

Die meisten Gründerinnen und Gründer waren zwischen 30 und 40 Jahre alt. Was die verschiedenen Sparten betrifft, so verzeichnet das Gewerbe und Handwerk tirolweit die meisten Neugründungen, gefolgt von Handel und der Sparte Information und Consulting. Als Motiv für den Sprung in die Selbständigkeit nannten die meisten die Flexibilität in der Zeit- und Lebensgestaltung sowie der eigene Chef zu sein.