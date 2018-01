Tödlicher Alpinunfall in Vomperberg

Bei Vomp ist am Donnerstag die Leiche eines 51-jährigen Tirolers gefunden worden. Der Mann war schon am Montag aufgebrochen und dürfte beim Klettern aus sieben Meter Höhe abgestürzt sein.

Für die Angehörigen des Mannes war es nicht ungewöhnlich, dass der 51-Jährige tagelang weg war. So war es auch diesmal. Schon am Montag war er aufgebrochen, „um diverse Arbeiten“ zu erledigen. Am Mittwoch erstatten die Angehörigen schließlich eine Vermisstenanzeige. Eine großangelegte Suchaktion wurde eingeleitet.

Beim Klettern abgestürzt

Donnerstagvormittag entdeckten die Einsatzkräfte dann zunächst das Elektrobike des Mannes bei einem Hochsitz. Gegen Mittag wurde die Leiche des Mannes unterhalb des Kletterfelsens „Fiechter Schrofen“ gefunden.

Er dürfte beim Standplatzhaken das Seil eingehängt und beabsichtigt haben, sich zehn Meter zum Wandfuß abzuseilen. Dabei stürzte er aus aus etwa sieben Meter Höhe aus noch unbekannter Ursache ab. Jetzt ermittelt die Polizei den genauen Hergang des Unglücks.