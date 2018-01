Polizei fasste mutmaßliche Serieneinbrecher

Die Polizei hat am Dienstag zwei gewerbsmäßige Einbrecher das handwerk gelegt. Die beiden Männer wurden kurz nach einem Einbruchsversuch in Hatting festgenommen. Sie sollen mindestens acht Einbrüche im Großraum Innsbruck begangen haben.

Als die beiden Männer im Alter von 23 und 28 Jahren am Dienstag um die Mittagszeit in Hatting in ein Wohnhaus einbrechen wollten, erwischte sie der Hausbesitzer. Bei der darauf folgenden Fahndung konnten die beiden Männer von der Polizei noch in der Nähe des Tatorts festgenommen werden.

Einbrüche im Großraum Innsbruck

Die Ermittler des Landeskriminalamts konnten den beiden acht weitere Einbrüche in Wohnhäuser im Großraum Innsbruck nachweisen. Dabei sollen sie einen Gesamtschaden von 40.000 Euro verursacht haben. Gegen den jüngeren der beiden mutmaßlichen Täter gab es bereits eine internationale Festnahmeanordnung. Beide wurden in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Die beiden sollen in ihrer Unterkunft, einer Pension im Großraum Innsbruck, noch Gepäck gelagert haben. Den Namen oder die Adresse nannten sie den Ermittlern aber nicht. Das Landeskriminalamt Tirol ersucht die Bevölkerung um Hinweise, so könne das Gepäck möglicherweise helfen, weitere Straftaten zu klären.