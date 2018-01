Euregio legt Bekenntnis zur Korridormaut ab

Die Euregioländer Tirol, Südtirol und Trentino haben bei einem Verkehrsgipfel am Montag in Bozen ein Bekenntnis für eine Korridormaut auf der Brennerautobahn abgegeben. Das würde eine höhere Lkw-Maut auf dem italienischen Teil der Route bedeuten.

Über zwei Millionen Lkws und Sattelschlepper sind vergangenes Jahr über den Brenner gefahren - mehr dazu in Lkw-Transit erreicht 2017 Rekordwert . Tirol weist immer wieder darauf hin, dass etwa ein Drittel der Transitfahrten erfolge, weil die Brennerroute zwar nicht die kürzeste, aber die günstigste über die Alpen ist. Frächter ersparen sich einerseits durch den günstigen Dieselpreis in Österreich Geld, aber auch durch die niedrigen Mauttarife in Deutschland und Italien.

Gemeinsame Suche nach Lösung

Südtirol, Tirol und das Trentino sehen Handlungsbedarf und haben sich am Montag in Bozen zum Verkehrsgipfel getroffen. Dabei haben die Landeshauptmänner Günther Platter (ÖVP), Arno Kompatscher (Südtirol) sowie Ugo Rossi (Trentino) ein gemeinsames Strategiepapier zur Verkehrspolitik auf der Brennerachse beschlossen.

Höhere Mauttarife in Italien und Deutschland=??

Die drei legten dabei ein Bekenntnis zur sogenannten Korridormaut ab, also einer einheitlichen Maut zwischen München und Verona, die an die Höhe anderer Alpentransitrouten angepasst ist. Für den italienischen bzw. deutschen Teil der Autobahn würde das höhere Tarife bedeuten. „Ziel der Euregio ist es, dass die Korridormaut noch vor der Parlamentswahl Italiens Anfang März im Abkommen mit Italien zur Autobahn-Konzession vereinbart wird", sagte Platter nach dem Treffen. Denn die Entscheidung über eine etwaige Erhöhung trifft Rom.

Hoffnung den Umwegverkehr zu stoppen

Ziel der Maßnahmen ist es, den Umwegverkehr über den Brenner einzubremsen und mehr Lkws auf die Schiene zu bringen. Der gefasste Beschluss sei wichtig, weil es damit eine gemeinsame Zielsetzung im Hinblick auf den Verkehrsgipfel am 5. Februar in München gebe. Bayern bzw. Deutschland lehnte bisher eine Erhöhung der LKW-Maut auf dem Teil dieser Strecke vehement ab - Bayern wehrt sich gegen Blockabfertigung .

„Heute ist ein weiterer wichtiger Schritt mit dem Bekenntnis der Euregio zur Korridormaut gesetzt worden“, zeigte sich Platter über den Ausgang des Verkehrsgipfels zufrieden. Am Handlungsbedarf bestehe kein Zweifel mehr, erklärte Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher.