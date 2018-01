Festnahmen nach Überfällen auf Wettbüros

Nach Raubüberfällen auf illegale Wettbüros in Innsbruck und im Unterland hat die Polizei am Donnerstag acht Personen festgenommen. Die Exekutive spricht von einer kriminellen Vereinigung, die sehr brutal vorgegangen sei.

Die Polizei berichtet von zumindest drei schweren Raubüberfällen und von Schutzgelderpressungen. Diese Überfälle waren bisher noch nicht bekannt, da es die Betreiber der betroffenen Wettbüros offenbar nicht wagten, sich an die Polizei zu wenden, nachdem sie die Büros illegal betrieben.

zeitungsfoto.at

Mehrere Hausdurchsuchungen

Nach wochenlangen Ermittlungen und mehreren Hausdurchsuchungen schlug die Polizei am Donnerstag mit 70 Mann zu und nahm acht Personen - überwiegend tschetschenische Staatsbürger - fest. Es ist auch von Suchtmitteldelikten und weiteren Straftaten in einer Aussendung die Rede. Bei den Hausdurchsuchungen wurden unter anderem drei Faustfeuerwaffen, eine davon in geladenem Zustand, rund 5.000 Euro Bargeld sowie Diebesgut, das aus einem Baumarkt stammt, sichergestellt.

Die meisten der Verdächtigen seien bisher nicht bereit gewesen, Angaben zu den Anschuldigungen zu machen, hieß es. Die Einvernahmen seien aber bereits abgeschlossen, jetzt müsse der Staatsanwalt über die Verhängung der U-Haft entscheiden. Die Polizei sprach von einer der größten Razzien, die bisher in Tirol durchgeführt wurden.