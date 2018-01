Mann acht Meter in Liftschacht gestürzt

Bei einem Sturz in einen Liftschacht ist Donnerstagfrüh in Pertisau am Achensee ein Mann schwer verletzt worden. Der 47-Jährige wollte aus einem stecken gebliebenen Lift klettern, als er acht Meter in die Tiefe stürzte.

Gegen 5.30 Uhr wollten fünf Einheimische in einem Gastronomiebetrieb mit dem Lift nach oben fahren, als der Lift zwischen dem zweiten und dritten Stock stecken blieb. Einer Frau gelang es daraufhin, die Türe des Aufzugs zu öffnen. Als der 47-Jährige aus dem Lift klettern wollte, stürzte er in den Liftschacht.

Der schwer verletzte Mann wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die anderen vier Personen konnten von einem Aufzugtechniker befreit werden, nachdem dieser den Lift manuell in den dritten Stock hochgefahren hatte.