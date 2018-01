Unfallserie auf Rodelbahn im Zillertal

Im Dauereinsatz sind am Mittwochabend die Rettungskräfte bei der Rodelbahn in Hainzenberg im Zillertal gestanden. Innerhalb von eineinhalb Stunden mussten sie drei Frauen und einen Mann mit Verletzungen ins Krankenhaus Schwaz einliefern.

Den Auftakt zu der Unfallserie machte eine Britin, die gegen 20.15 Uhr auf der Rodelbahn die Kontrolle über ihren Schlitten verlor, stürzte und sich am rechten Fuß einen Bruch zuzog. Eine Stunde später fuhr eine 47-jährige Deutsche schon unter dem offiziellen Ende der Rodelbahn auf dem harten Schnee gegen eine Absperrung aus Holz, wobei sie einen Bruch des Sprunggelenkes erlitt.

ZOOM.Tirol

Nur eine Viertelstunde später erwischte es einen 29-jährigen Deutschen in dem Bereich, in dem zuvor die Britin verunglückt war. Er stürzte von der Rodel und wurde mit einer Rippenfraktur und wahrscheinlich auch mit einer Gehirnerschütterung in das Krankenhaus Schwaz gebracht. Wieder eine Viertelstunde später stürzte ein kleines Stück weiter unten eine 26-jährige Niederländerin von der Rodel, sie wurde mit einer Knieverletzung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Durch Tauwetter und anschließendes Gefrieren herrschen auf vielen Tiroler Rodelbahnen derzeit recht anspruchsvolle Verhältnisse.

Link: