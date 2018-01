17 Flüchtlinge auf Güterzug entdeckt

Am Frachtenbahnhof Innsbruck haben die Polizei und das Bundesheer bei einer Kontrolle eines aus Italien kommenden Güterzugs Montagfrüh 17 illegal eingereiste Flüchtlinge entdeckt. Alle waren in einem Sattelaufleger versteckt.

Die 17 Menschen wurden bei einer Kontrolle durch Militär und Polizei am Frachtenbahnhof Innsbruck aufgegriffen. Die neun Männer und acht Frauen sind im Alter zwischen 18 und 39 Jahren und stammen aus Westafrika. Zwölf kommen ursprünglich aus Nigeria, zwei aus Guinea, jeweils eine Person aus Sierra Leone, Ghana und Liberia. Alle versteckten sich in dem Sattelaufleger. Verletzt oder unterkühlt war laut Polizei niemand.

zeitungsfoto.at

14 der 17 Flüchtenden wurden bereits in einem anderen EU-Land registriert. In diesen Fällen muss jetzt geklärt werden, welches Land für das Asylverfahren zuständig ist. Der Aufgriff am Montag zählte zu den größeren der letzten Zeit.