Wohnung im fünften Stock in Vollbrand

In Innsbruck ist in der Nacht auf Montag eine Frau auf Grund eines Brandes vom Balkon im fünften Stock eines Mehrparteienhauses gerettet werden. Auch weitere Wohnungen mussten mitten in der Nacht evakuiert werden.

Die als erstes eingetroffenen Polizisten stellten starke Rauchentwicklung in dem Haus fest und begannen Wohnungen zu evakuieren. Mit Eintreffen der Berufsfeuerwehr wurde am Balkon im fünften Stock eine Frau gesichtet. In deren Wohnung war der Brand ausgebrochen. Die Frau wurde mittels Drehleiter geborgen und nach der Erstversorgung mit einer Rauchgasvergiftung in die Klinik Innsbruck gebracht.

Brandursache möglicherweise Bügeleisen

In der Zwischenzeit gelang es, die Wohnungstür zu öffnen und den Brand zu löschen. Die Brandursache ist derzeit unbekannt, jedoch befand sich im ehemaligen Kinderzimmer ein angestecktes Bügeleisen. Andere Personen kamen nicht zu Schaden, der Hund der Frau überlebte den Brand nicht.