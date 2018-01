Ein Toter nach Lawinenabgang in Ischgl

In Ischgl ist am Donnerstag ein 43-jähriger Tscheche unter einer Lawine ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizei zuerst im freien Skiraum, dann auf einer abgesperrten Piste unterwegs, als sich am gegenüberliegenden Hang eine Lawine löste.

Zu dem Unglück kam es gegen 14.00 Uhr. Der Tscheche war mit zwei weiteren Personen unterwegs, als sich das Schneebrett offenbar von selbst löste. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Seine Begleiter wurden nicht von der Lawine erfasst. Die Bergung der Leiche gestaltete sich wegen der erheblichen Lawinengefahr äußerst schwierig, so die Polizei.

Eine halbe Stunde früher kam ein 21-jähriger Schweizer in Ischgl im freien Skiraum ums Leben. Seine Todesursache ist unklar. Er könnte in walddurchsetztem Gelände eventuell unglücklich gestürzt sein, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet - mehr dazu in Junger Schweizer stirbt im freien Skiraum.

Schneebretter auf Straßen

Eine zweite Lawine ging kurz danach bei Sölden auf die Venter Landesstraße zwischen den Ortsteilen Bodenegg und Lehen ab, hier gab es eine Totalsperre der Straße. Personen und Fahrzeuge dürften laut ersten Informationen nicht zu Schaden gekommen sein.

Und gegen 10.30 Uhr ging ein kleineres Schneebrett auf die Paznauntalstraße bei See ab. Die Straße war kurzzeitig gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Polizei

Zahlreiche Straßensperren wegen Lawinengefahr

Der ÖAMTC meldete am Donnerstag für Tirol mehrere Straßensperren wegen Lawinengefahr und anhaltend starker Schneefälle. Unter anderem musste die Reschen Straße (B180) zwischen Kajetansbrücke und Nauders in beiden Richtungen wegen drohender Lawinen gesperrt werden, ebenso die Engadiner Straße (B184) auf Höhe Kajetansbrücke.

Ebenfalls wegen Lawinengefahr gesperrt waren die Pitztal Straße (L16) zwischen St. Leonhard und Mandarfen in St. Leonhard im Pitztal, die Kaunertal Straße (L18) im gesamten Verlauf, die Venter Landesstraße (L240) zwischen Zwieselstein und Vent, die Ladiser Straße (L286) im gesamten Verlauf und die Spisser Landesstraße (L348) auf Höhe Staatsgrenze Spiss. Aufgrund der anhaltenden und starken Schneefälle hat auch die Lawinenkommission St. Leonhard im Pitztal entschieden, eine Sicherheitssperre der L16, Pitztaler Landesstraße, ab Stillebach taleinwärts vorzunehmen.

Der ÖAMTC riet dazu, bei Fahrten in Westösterreich unbedingt Winterketten mitzuführen. Derzeit komme es zu zahlreichen Behinderungen wegen hängengebliebener Fahrzeuge, hieß es.

Lawinengefahr derzeit „sehr groß“

In Tirol herrscht am Donnerstag Lawinenwarnstufe vier, also große Lawinengefahr. Der Lawinenwarndienst rät zu größter Vorsicht bei Aktivitäten im Freien - mehr dazu in Warnung vor spontanen Lawinenabgängen.

