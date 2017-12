Fußgänger nach Kollision mit Auto gestorben

Ein 41-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag verstorben, nachdem er am Freitagabend in Kirchbichl von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden war. Der Mann war auf der Wörglerstraße unterwegs, als der Unfall passierte.

Ein 78-jähriger entgegenkommender Autolenker übersah den Fußgänger und erfasste ihn frontal. Der Fußgänger wurde mit schweren Kopfverletzungen in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert, wo er in der Nacht auf Samstag verstarb. Sowohl beim Lenker als auch beim Unfallopfer handelt es sich laut Polizei um österreichische Staatsbürger.