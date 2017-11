Achtjähriges Mädchen am Tag angegriffen

In Innsbruck ist am Freitag ein achtjähriges Mädchen zur Mittagszeit auf offener Straße angegriffen worden. Ein unbekannter Mann stieß ihm mit dem Fuß in den Bauch, teilte die Polizei mit. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Das Mädchen war am Freitag auf dem Heimweg von der Schule, als ihm zwischen 11.55 und 12.05 Uhr auf Höhe Speckbacherstraße 16a ein unbekannter Mann mit dem Fuß in den Bauch stieß. Der Mann flüchtete Richtung Süden.

Das Kind ging zunächst nachhause. Da es Schmerzen im Bauch hatte, wurde es dann aber mit der Rettung zu einer Untersuchung in die Klinik Innsbruck gebracht.

Der Unbekannte soll eine Narbe im Gesicht haben

Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Laut Exekutive ist der Unbekannte zwischen 35 und 40 Jahre alt, ca. 184 bis 190 cm groß, ein südländischer Typ mit dicker Statur, schwarzes lockiges bzw. krauses Haar und einen schwarzen Vollbart (Dreitagesbart) sowie braune Augen haben, bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke, blauen Jeans, einem dunkelroten Shirt, einer schwarzen Wollmütze und Turnschuhen. Der Mann soll weiters auf der rechten Gesichtshälfte neben dem Mund eine ca. zwei bis vier cm lange Narbe haben. Während des Vorfalls soll er eine Zigarette in der einen und eine Bierflasche in der anderen Hand gehabt haben.