Brutaler Überfall am Bahnsteig

Eine Gruppe einheimischer Jugendlicher im Alter zwischen 17 und 19 Jahren hat am vergangenen Donnerstag auf einem Bahnsteig des Bahnhofs in Kundl einen 19-Jährigen ausgeraubt. Am Bahnhof Brixlegg war für das Trio Endstation.

Zunächst zog eine 17-Jährige dem alkoholisierten Opfer die Geldbörse aus der Hosentasche, anschließend griffen die anderen beiden - ebenfalls alkoholisierten - Burschen den 19-Jährigen an. Er wurde dabei verletzt.

Mit blutender Wunde dem Trio in den Zug gefolgt

Nach Angaben der Polizei flüchteten die drei Täter, die den 19-Jährigen aus dem Bezirk Kufstein auf dem Boden liegend geschlagen und ihm auch sein Handy entwendet hatten, in einen gerade abfahrenden Regionalzug. Der 19-Jährige konnte dem Trio trotz einer blutenden Wunde am Hinterkopf in den Zug folgen. Dort berichtete er dem Zugbegleiter von dem Vorfall, der unverzüglich die Polizei alarmierte.

Am Bahnhof Brixlegg wurden das Mädchen und die beiden jungen Männer von der Polizei aus dem Zug gebracht. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Der verletzte 19-Jährige wurde vom Bahnhof Brixlegg mit der Rettung ins Krankenhaus nach Schwaz gefahren.