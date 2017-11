Herzog sprintet in Stavanger aufs Podest

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat am Freitag ihren ersten Weltcup-Podestplatz in der Olympia-Saison erreicht. Die 22-Jährige wurde in Stavanger im ersten von zwei 500-m-Rennen Dritte, diesmal waren die Hundertstel auf ihrer Seite.

Hatte Herzog nämlich vor einer Woche in Heerenveen als jeweils Vierte Rang drei nur um 1/100 bzw. 3/100 verpasst, blieb sie nun in 37,96 Sek. 2/100 vor der Vierten.

APA/AP/Peter Dejong

Die bisherige Sprint-Dominatorin Nao Kodaira siegte in 37,08 wieder überlegen, die zweitplatzierte Kanadierin Marsha Hudey lag hingegen nur 9/100 vor Herzog. In der Weltcupwertung über 500 m rückte die Innsbruckerin nach drei Rennen auf Platz drei vor. Der nächste Sprint steht am Samstag (13.30 Uhr) auf dem Programm. Noch am Freitag (ab 16.25) war Herzog über 1.000 m im Einsatz.

