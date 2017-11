Weiter Bangen bei GE Jenbacher

Bei GE Jenbacher bleibt unklar, wie es weitergeht. Der Mutterkonzern General Electrics will nach wirtschaftlichen Turbulenzen umstrukturieren. Ob GE Jenbacher davon betroffen ist, wurde nicht bekanntgegeben und löst in der Belegschaft Sorge aus.

Dass in allen Sparten massiv eingespart wird, hat der Konzernchef bereits kundgetan - mehr dazu in Ungewisse Zukunft für GE Jenbach.

Jenbacher will nicht auf Gerüchte reagieren

Der weltweit einer der wichtigsten Hersteller von Gasmotoren und Blockheizkraftwerken in Jenbach hat erst kürzlich den renommierten europäischen Industriepreis „Fabrik des Jahres 2017“ erhalten und bilanziert positiv - mehr dazu in GE Jenbacher ist Fabrik des Jahres 2017. Doch der Mutterkonzern steht schwer unter Druck, die GE-Aktie brach in den vergangenen Monaten stark ein.

Mehrere Wirtschaftsmagazine wie auch die „Presse“ berichten, dass der seit August im Amt befindliche Boss John Flannery den traditionsreichen Industriekonzern auf drei Sparten konzentrieren wolle, von denen er sich das größte Wachstum verspricht: Luftfahrt, Energie und Gesundheit. Am Standort Jenbach heißt es dazu, alles nur Gerüchte, und auf Gerüchte reagiere man nicht.