Pläne für Skischaukel Sillian-Sexten

Die Pläne für eine Skischaukel zwischen Sillian in Osttirol und Sexten in Südtirol werden immer konkreter. Der Gemeinderat von Sillian hat jetzt die geplanten Grundstücksverkäufe genehmigt.

Seit 20 Jahren wird an Plänen für eine Skischaukel Sillian-Sexten gefeilt. Mit dem Fixieren der Grundstücksverkäufe von 39 Besitzern werden die Pläne für dieses Projekt um einiges konkreter. Der Gemeinderat in Sillian hat die Verkäufe einstimmig genehmigt.

ORF

Zwei Gondebahnen geplant

Die Skischaukel soll 60 Millionen Euro kosten. Für die Umsetzung des Projekts wurde eine Gesellschaft aus Süd-, Ost- und Nordtiroler Unternehmer gegründet. Geplant sind zwei Gondelbahnen zum Skigebiet am Helm in Südtirol. Über eine Fußgängerbrücke soll das Skigebiet am Thurnthaler von Heinz Schultz angeschlossen werden. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung steht noch aus. 2020 soll der Skigebietszusammenschluss fertiggestellt sein, hoffen die Betreiber.