Schlierenzauer: Schnell zurück auf Schanze

Der Heilungsverlauf von Gregor Schlierenzauer nach seinem am 30. Oktober erlittenen Seitenbandeinriss im rechten Knie verläuft weiterhin sehr positiv. Am 25. November will er die ersten Sprünge von einer Schanze nach der Verletzung absolvieren.

Nach der Bestätigung bei einer Untersuchung am Samstag plant der Rekord-Gewinner im Weltcup schon die nächsten Schritte. In einem Video auf seiner Website erklärte der Tiroler, er sei sehr zufrieden mit den Fortschritten.

„Ich werde Ende November, geplant am 25. November, wieder in Österreich schispringen und mich Schritt für Schritt zurücktasten an die Weltspitze“, sagte Schlierenzauer. „Wann ich dann tatsächlich wieder in den Weltcup einsteige, steht noch in den Sternen.“ Den Termin des Comebacks gebe das Knie vor.

Im Dezember eventuell Rückkehr in den Weltcup

Denkbar ist laut dem Umfeld Schlierenzauers eine Rückkehr auf der vierten Weltcup-Station in Titisee-Neustadt (ab 8.12.) oder danach bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg (ab 15.12.). Damit wäre auch eine Teilnahme an der Vierschanzen-Tournee möglich.