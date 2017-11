Ungewisse Zukunft für GE Jenbach

Beim weltweiten Konzern General Electrics werden am Montag - am Investorentag - die Weichen neu gestellt. Auf Grund negativer wirtschaftlicher Entwicklungen drohen massive Einsparungen und Kürzungen. Ob auch GE Jenbach davon betroffen ist, wird mit Spannung erwartet.

Schwache Quartalsergebnisse und immense Kursverluste an der Börse lassen beim neuen Konzernchef John Flannery die Alarmglocken schrillen. Er hat deshalb massive Umstrukturierungen und auch den Verkauf von Infrastruktur in Millardenhöhe angekündigt. Am Montag will Flannery seine Pläne bekannt geben. Dann wird man auch wissen inwieweit GE Jenbacher betroffen ist.

Schwarze Zahlen und Auszeichnung

Bei GE Jenbach schreibt man allerdings seit Jahren schwarze Zahlen und gilt als weltweiter Marktführer bei der Herstellung von Gasmotoren. In Jenbach selbst gibt es dazu keine Auskunft - weder von der Unternehmensleitung noch vom Betriebsrat. Auch dort warte man gespannt, was der neue Konzernchef vor hat, heißt es.

GE Jenbacher

Erst im Oktober konnte sich GE Jenbach über eine hohe Auszeichnung freuen. Sie erhielten den Titel „Fabrik des Jahres 2017“ - einen Sonderpreis für seine effiziente Fertigung und Montage von Großteilen. Dieser Titel gilt als renommierter europäischer Industriepreis - mehr dazu in GE Jenbacher ist Fabrik des Jahres 2017.

Link: