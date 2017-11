Tödlicher Unfall mit E-Bike in Neustift

In der Nacht auf Sonntag ist ein 62-jähriger E-Bike-Fahrer in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) tödlich verunglückt. Der Mann dürfte gegen 1.00 Uhr gestürzt und anschließend in die Ruetz gefallen sein.

Der 62-jährige Einheimische war gegen 1.00 Uhr mit seinem E-Bike in Neustift im Stubaital vom Ortsteil „Scheibe“ über einen steilen Stichweg talwärts Richtung Uferweg unterwegs. Dabei dürfte er zu Sturz gekommen und in die Ruetz gestürzt sein.

Zeitungsfoto.at

Passanten fanden Fahrrad und Handy

Knapp eine Stunde später fanden Passanten das herrenlose Fahrrad und das Handy des Verunfallten, das dieser beim Sturz vermutlich verloren hatte, im Bereich des Uferweges und meldeten das der Polizei. Daraufhin wurde sofort eine Suchaktion eingeleitet.

Zeitungsfoto.at

Etwa eine Dreiviertelstunde später entdeckten Mitglieder der Wasserrettung Innsbruck den 62-Jährigen leblos am Ufer liegen. Alle Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an.