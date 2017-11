Neues „Gepflegtes Wohnen“ in Mayrhofen

Im Zillertal hat am Freitag die Neue Heimat Tirol das neue Sozialzentrum „Gepflegtes Wohnen“ der Gemeinde Mayrhofen übergeben. Unter anderem werden dort 80 neue Pflegebetten im nächsten Jahr bezogen.

Im Jänner nächsten Jahres ist es soweit - die Bewohner der verschiedenen Wohngruppen werden in den drei Obergeschoßen des neuen Gebäudes in insgesamt 73 Pflegezimmern mit 80 Betten einziehen und leben.

Rundum versorgt und gepflegt

Zusätzlich zu den Zimmern wird es in jeder Wohngemeinschaft eine Tagesbetreuung geben. Jede Wohngruppe verfügt über eine Wohnküche, ein Dienstzimmer sowie eine Stube. Pflegebad sowie diverse Sanitärräume werden von den jeweiligen Wohngruppen gemeinsam genutzt. Im Außenbereich steht das „Bauerngartl“ als grüne Oase für die Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung.

Im Erdgeschoß können die Bewohner Küche, Wäscherei und das Heimcafe nützen - ebenso die Besucher. Ebenfalls im Erdgeschoß wird auch der Sozialsprengel Mayrhofen in seine neuen Büros einziehen.

NHT/Vandory

NHT investierte Millionen

Das neue Sozialzentrum „Gepflegtes Wohnen“ gehört zur Kaiser-Franz-Josef-Stiftung, in der die 17 Gemeinden des mittleren und hinteren Zillertales vertreten sind. Die Neue Heimat Tirol hat in das neue Projekt im Zillertal 22,3 Millionen Euro investiert. Der Bau des Sozialzentrums wurde auch vom Land Tirol mittels Gemeindeausgleichsfonds und Wohnbauförderung mitgetragen, informiert LR Johannes Tratter, der in der Landesregierung u.a. für Gemeinden und Wohnbauförderung zuständig ist.

Im Zillertal hat die Neue Heimat Tirol geplant, das Wohn- und Pflegeheim in Zell am Ziller noch 2018 umzubauen und zu modernisieren. Weitere Projekte knapp vor der Fertigstellung sind derzeit in Natters und Jochberg.