Messner: „Südtiroler sind die Vorbild-Europäer“

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner hat im ORF-Kulturmontag über sein neues Buch „Wild“ gesprochen. Thema des Interviews waren aber auch der Vertrauensverlust in der Gesellschaft, der Klimawandel und Südtirol.

Er sei Südtiroler und Europäer: Deshalb stellt sich Reinhold Messner selbst die Frage nach einer nationalen Identität nicht. „Wir brauchen keinen österreichisch-italienischen Doppelpass“, lässt der ehemalige Extrembergsteiger und jetzige Museums- und Filmemacher Richtung FPÖ ausrichten. Eine feste Verwurzelung in der eigenen Region und ein klares Bekenntnis zu gemeinsamen Werten seien viel wichtiger, deshalb seien die Südtiroler „Vorbild-Europäer“.

ORF

Der Weltentdecker wird zum Welterklärer

„Wo ist unser Vertrauen geblieben?“, das fragt sich Reinhold Messner in Bezug auf die Gesellschaft. Er meint, dass es kein Vertrauen mehr in die Eliten, in die politischen und wirtschaftlichen Führungskräfte sowie in die Medien mehr gebe. Diesen Vertrauensverlust nennt er als ein Grundübel. Gewiefte Politiker wie Donald Trump würden diesen Vertrauensverlust nutzen.

Den Erfolg der rechten AfD in Deutschland erklärt sich Messner damit, dass es kein Mitgefühl für Menschen gebe, die Angst haben vor der Zukunft. Diesen Personen hätte man die Ängste nehmen können, wenn man sich mit ihnen auf eine Stufe gestellt hätte. „Ohne die rechtsradikalen Sprüche nachzuplappern, sondern indem man sagt, ich verstehe euch“, so Messner im Interview. Es brauche Mitgefühl, nicht Mitleid, denn das komme immer von oben herab, meint Reinhold Messner.

ORF

Klimawandel hautnah erlebt

Für Messner ist es haasträubend, wenn jemand den Klimawandel leugnet. Er sehe den Gletscherschwund in den Alpen fast täglich von daheim aus. Auch ein Blick zum Nord- und Südpol zeige, wie stark sich das Klima wandle. Er nennt als Beispiel die gigantischen Schelfeisplatten in der Größe Wiens. Doch der frühere Grünen-Politiker und EU-Abgeordnete ist skeptisch, dass sich der Klimawandel noch aufhalten lasse.