Bankomat in Bozen gesprengt

Zwei Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Bankomaten im Bozner Stadtteil Oberau gesprengt. Die Täter sind entkommen, ob und in welcher Höhe sie Geld erbeutet haben, ist noch nicht bekannt.

Gegen 2:00 Uhr hörten Anrainer nahe der Claudia-Augusta-Straße in Bozen eine Explosion. Die Überwachungskameras der Sparkassen-Filiale zeigen, wie sich kurz davor zwei vermummte Männer am Bankomaten an der Außenwand der Bank zu schaffen machten.

Sachschaden in Filiale

Die Täter brachten den Bankomat zur Explosion und sollen dann laut Nachbarn mit einem weißen Auto geflüchtet sein. Bisher wollten weder die Polizei noch die Bank weitere Angaben machen. Es ist auch nicht bekannt, ob die Unbekannten Geld erbeutet haben.

Der Bankomatschalter wurde zerstört, auch in der Filiale entstand durch die Detonation Sachschaden in unbekannter Höhe.