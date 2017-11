Mehrere Verletzte nach Ball in Silz

In der Nacht auf Sonntag sind mehrere männliche Ballbesucher in Silz (Bezirk Imst) angegriffen und verletzt worden. Der erste Vorfall ereignete sich am Parkplatz vor dem Gemeindesaal, der zweite zwischen Gemeindesaal und Bushaltestelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Während im Gemeindesaal der Ball stattfand, kam es am Parkplatz vor dem Gemeindesaal gegen 1.30 Uhr zuerst zu einer verbalen und dann einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter von 20, 27 und 32 Jahren sowie mehreren bisher Unbekannten. Im Zuge dessen wurde der 32-Jährige zu Boden gestoßen und stürzte dabei auf eine Glasflasche oder Glasscherbe. Auch der 20-jährige und der 27-jährige Österreicher wurde von den Unbekannten zu Boden gestoßen und getreten. Bei den unbekannten Tätern soll es sich laut Polizei um eine Gruppe von ca. 15 Personen gehandelt haben.

Polizei ersucht Zeugen um Hinweise

Wenig später wurde ein 22-Jähriger auf dem Weg zum Bus ebenfalls von einer größeren Personengruppe niedergestoßen und getreten. Alle vier Opfer wurden unbestimmten Grades verletzt. Die Polizei Silz (059133/7107) ersucht nun Zeugen um Hinweise.

