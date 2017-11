US-Architekturpreis für Kletterzentrum

Das neue Kletterzentrum Innsbruck ist mit einem amerikanischen Architekturpreis ausgezeichnet worden. Das Projekt des Innsbruckers Thomas Schnizer gewann den American Architecture Prize für den besten Entwurf in einer der 41 Kategorien.

Der Preis wird alljährlich von einer Fachjury an besonders innovative Gebäude verliehen. Projekte in den Bereichen Architektur, Innen- und Landschaftsarchitektur werden in 41 Kategorien ausgezeichnet. Das Innsbrucker Team rund um Thomas Schnizer gewann im Bereich Architektur die Kategorie „other architecture“.

Kletterzentrum Innsbruck

Das Kletterzentrum wurde im Frühjahr 2017 eröffnet. Der Entwurf von Schnizers Team setzte sich 2014 in einem EU-weit ausgeschriebenen Architekturwettbewerb durch.

Kletter-WM 2018 nächster Höhepunkt

Die rund 700 Routen auf den Türmen und in den Hallen der Sportanlage stehen sowohl Hobby- als auch Profikletterern offen. Im September 2018 wird die Kletterweltmeisterschaft im Kletterzentrum veranstaltet.