Urlaubsabbau: Unruhe bei Swarovski-Mitarbeiter

Viele Swarovski-Mitarbeiter am Standort Wattens sind auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung beunruhigt. Auch der Betriebsrat kritisiert in der aktuellen Mitarbeiterzeitung den Auslagerungskurs des Unternehmens.

In einem offenen Brief, der anonym der Redaktion des ORF Tirol zugestellt wurde, machen Mitarbeiter auf ihre Sorgen aufmerksam. Es werde zunehmend mehr ausgelagert, was Produktionsarbeitsplätze am Standort in Wattens gefährde, heißt es. Mitarbeiter seien zudem auf Urlaub geschickt worden, viele Produktionsabteilungen würden von 27. Oktober bis 4. November still stehen. Zudem rechnen die Mitarbeiter mit Kurzarbeit und der geplante Produktions-Neubau könnte gar nicht erst fertig gestellt werden, wird spekuliert.

Dies führe dazu, dass die Belegschaft von Existenzängsten geplagt und die Stimmung so schlecht wie schon lange nicht sei, heißt es in dem Schreiben. Untermauert wird dieses Schreiben auch von einem Artikel des Betriebsratsvorsitzenden Ernst Daberto, der in der aktuellen Mitarbeiterzeitung ebenfalls die offenbar offensive Auslagerungspolitik des Kristall-Unternehmens kritisiert.

Kunden bestellen weniger, dafür öfter

Seitens der Firma Swarovski beruft man sich auf laufende Optimierungsprozesse, die auf Grund stark veränderter Kundenwünsche notwendig seien. Statt großer Mengen würden immer häufiger neue Kollektionen in kleineren Stückzahlen in Auftrag gegeben. Die Effekte rückläufiger Volumina, die in Wattens zu spüren seien, stünden jedoch in keinem Zusammenhang mit Verlagerungen an Produktionsstandorte im Ausland.

Um die Auftragsschwankungen wirtschaftlich abfedern zu können, wurden die Fenstertage genutzt, um Urlaubsrückstände abzubauen, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des Unternehmens.

Neue Produktion ab 2019 in Betrieb

Um kleinere Aufträge rascher und effizienter zu erfüllen, werde derzeit am Standort Wattens in eine neue Produktionsinfrastruktur investiert, heißt es. Auf einer Fläche von 36.000 Quadratmetern entstehe direkt am Swarovski Werksgelände ein neues Kristallschleifzentrum, ein Produktentwicklungs- und Innovationszentrum sowie eine Manufaktur. Die Manufaktur geht im April 2018, die Kristallfabrik der Zukunft ab Herbst 2019 in Betrieb. Das 2015 in Betrieb genommene Werk in Serbien diene dabei mit rund 600 Mitarbeitern als verlängerte Werksbank der Produktion in Wattens.

In Tirol beschäftigt die Swarovski Gruppe aktuell 6.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon alleine 4.800 am Standort Wattens. Man sei damit der größte private Arbeitgeber.

