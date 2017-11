Neuer Bahnhof Seefeld nimmt Form an

Am Donnerstag wird am Bahnhof Seefeld die erste Hauptbauphase abgeschlossen. Erneuert wurden das Gleis 1, der Bahnsteig bekam ein neues Dach. Der Bahnhof wird fit für die Nordische Ski-WM gemacht, zu der 150.000 Besucher erwartet werden.

Die Nordische Ski WM geht im Februar 2019 in Seefeld als Großveranstaltung über die Bühne. Bis November 2018 werde der denkmalgeschützte Bahnhof so umgebaut, dass er den „höchsten Ansprüchen des internationalen Publikums“ gerecht wird, so die ÖBB - mehr dazu in WM 2019: Seefeld hofft auf 150.000 Besucher.

ÖBB

Freie Fahrt ab Freitagfrüh

Neben der neuen Überdachung wurde in der ersten Hauptbauphase das Gleis 1 erneuert. Ab Freitagfrüh kann es für den Zugverkehr freigegeben werden, so ÖBB Tirol-Sprecher Christoph Gasser-Mair. In der Hauptbauphase 2 wird das gegenüberliegende Gleis erneuert. Auf den neuesten Stand gebracht wurden zudem alle Oberleitungen, die Sicherheitstechnik und der Bahnsteig, der barrierefrei gemacht wurde.

ÖBB

In zwei Wochen kann dann der neu gestaltete Busterminal - mit Platz für fünf Busse - in Betrieb gehen. Auch ein Taxistandplatz, Kurzparkzonen für Pkws und ein Platz für Hoteltaxis werden dort angesiedelt. Im November 2018 soll der neue Bahnhof fertig sein. Die Kosten von 23 Millionen Euro übernehmen Bund und Land.

Architekturbüro Stoll-Wagner

