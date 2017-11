Mutmaßlicher Einbrecher in Waffengeschäft

Nach mehreren Einbrüchen unter anderem in ein Innsbrucker Waffengeschäft vor zwei Monaten hat die Polizei einen Tatverdächtigen ausforschen können. Der Mann ist meist mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis oder Fahrrädern unterwegs.

Der Mann soll für mehrere Einbrüchen in Betriebe und Lokale aller Art in ganz Tirol verantwortlich ein. Unter anderem wird er auch des mehrmaligen Einbruchs im August in ein Waffengeschäft in Innsbruck verdächtigt - mehr dazu in Erneut Einbruch in Waffengeschäft. Die Polizei vermutet, dass er noch für weitere Einbrüche verantwortlich ist.

Polizei

Meist in Pensionen übernachtet

Der Mann ist derzeit flüchtig und dürfte sich nach Angaben der Polizei großteils mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis und auch Fahrrädern fortbewegen. Wie die Polizei ermittelte, nächtigte der Mann ab Ende August in verschiedenen Pensionen in Jenbach, Neustift im Stubaital, Mayrhofen und Matrei am Brenner.