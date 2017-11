Notschlafstelle in Innsbruck ab sofort geöffnet

Die Innsbrucker Notschlafstelle am Schusterbergweg ist ab Mittwoch wieder geöffnet. Bis Mitte April wird sie bis zu 70 wohnungslosen Frauen und Männer unter anderem eine Unterkunft für die Nacht bieten.

Die Innsbrucker Notschlafstelle am Schusterbergweg gibt es heuer das zweite Jahr, sie wird von den Tiroler Sozialen Diensten (TSD) betrieben. Bis zu 70 wohnungslose Frauen und Männer kommen heuer in den Wintermonaten in der Innsbrucker Notschlafstelle unter. Das sind um 30 Plätze mehr als im Vorjahr.

Die Betroffenen bekommen ein Bett für die Nacht, warme Mahlzeiten, Waschmöglichkeiten, Hygieneartikel und im Notfall auch warme Kleidung. Auch professionelle Beratung von Sozialarbeitern wird den Wohnungslosen angeboten.

Weitere 25 Plätze in Amraser Straße

Ab Mitte November öffnet dann auch die Winternotschlafstelle des Roten Kreuzes in der Amraser Straße in Innsbruck. Hier stehen heuer 25 Plätze zur Verfügung.

Das kürzlich beschlossene Schlafverbot in Innsbruck für obdachlose Personen auf der Straße wird bereits kontrolliert. Eine Winternotschlafstelle wird heuer mehr Plätze zur Verfügung stellen - mehr dazu in Mehr Schlafplätze für wohnungslose Menschen.

