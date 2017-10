Autofahrer nach tödlichem Unfall angeklagt

Nach dem Tod einer Fußgängerin vor einem Jahr in Wattens hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Unfalllenker erhoben. Er muss sich wegen fahrlässiger Tötung am Bezirksgericht Telfs verantworten.

Am 10. Oktober 2016 war eine 80-jährige Fußgängerin zur Mittagszeit in Wattens unterwegs. Etwas abseits des Zebrastreifens bei der Kreuzung Robert-Frey-Straße wollte sie die Fahrbahn überqueren.

ZoomTirol

An schweren Kopfverletzungen gestorben

Ein Autofahrer hielt mit seinem Pkw am Stoppschild an, fuhr aber dann weiter, weil er die Fußgängerin erst zu spät wahrnahm. Die Frau wurde zu Boden gestoßen. Sie erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass sie am nächsten Tag im Krankenhaus Hall verstarb - mehr dazu in Fußgängerin nach Unfall in Wattens verstorben.

ZoomTirol

Im November muss sich der Unfalllenker wegen fahrlässiger Tötung am Bezirksgericht Telfs verantworten.