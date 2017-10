Weiter Steigerung bei Flughafen-Passagieren

Der Innsbrucker Flughafen bereitet sich auf einen neuen Rekord bei den Passagieren vor. Deutlich früher als in den vergangenen Jahren rechnet man mit dem ein millionsten Passagier. Die Zahl der Flugbewegungen ging zurück.

Schon in den vergangenen Jahren hat der Flughafen Innsbruck die Millionen-Grenze beim Passagieraufkommen übersprungen, zuletzt rund um Weihnachten oder kurz vor Neujahr. Heuer rechnet Flughafendirektor Marco Pernetta schon im November mit dem Überspringen dieser Marke im Jahresgeschäft. Parallel dazu nahm die Zahl der Flüge im Linien- und Charterverkehr ab – mehr dazu in Mehr als eine Mio. Passagiere am Flughafen.

ORF

Einige Sorgen im Hinblick auf das Wintergeschäft würden Air Berlin und Niki-Flüge bereiten. Noch sei nicht geklärt, wie es mit ihnen weitergehe, sagte Pernetta am Nationalfeiertag.