Wetter machte Nationalfeiertag zum Volksfest

Zehntausende haben am Nationalfeiertag die Gelegenheit genutzt und hinter offene Türen geblickt: im Innsbrucker Landhaus hinter die politischen Kulissen, am Landesgericht hinter die Pforten, am Flughafen auf die Landebahn, wo ein Eurofighter zu bestaunen war.

Museen und viele andere Kultureinrichtungen erlaubten am Donnerstag einen Blick hinter die Kulissen. Am größten ist der Besucheransturm aber traditionellerweise auf den Regierungssitz, das Landhaus, wo heuer mit 15.000 Gästen ein Besucherrekord aufgestellt wurde, und den Innsbrucker Flughafen. Erstmals sperrte am heurigen Nationalfeiertag auch das Landesgericht seine Tore auf. Ob Landeshauptmannbüro, Landtagssitzungssaal, Landebahn oder Schwurgerichtssaal - die Tirolerinnen und Tiroler nutzen die Angebote.